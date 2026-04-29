Opération Mai gratuit pour les jeunes dans la salle de boxe du stade Suchet Stade Suchet PARIS
Opération Mai gratuit pour les jeunes dans la salle de boxe du stade Suchet Stade Suchet PARIS lundi 4 mai 2026.
Comme chaque année, les cours de l’A.S. Passy seront gratuits pour les jeunes de 10 à 15 ans qui ne sont pas membres du club pendant toute la durée du mois de Mai.
Ce sera l’occasion de tester les cours de boxe pieds/poings et de MMA dans l’une des plus belles salles de boxe de la région.
Seules conditions : venir en tenue de sport et respecter les gens et l’équipement.
Opération Mai gratuit pour les jeunes (11/15 ans) pour tester les cours de boxe/MMA de l’A.S. Passy.
Du lundi 04 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
gratuit Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Stade Suchet 1 Square Henry Bataille 75016 Salle de boxePARIS
https://as-passy.com/news/view.html?article=293 +33660531114 aspassy75@gmail.com
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