Opération « Nettoyons notre ville », Complexe sportif, Lezennes

Informations pratiques

Opération « Nettoyons notre ville » Samedi 21 novembre, 10h00 Complexe sportif Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Départ depuis le complexe sportif

Visuel : Canva