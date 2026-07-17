AGENDA · Lezennes
Opération « Nettoyons notre ville », Complexe sportif, Lezennes
samedi 21 novembre 2026 · Complexe sportif · Lezennes
Informations pratiques
Opération « Nettoyons notre ville » Samedi 21 novembre, 10h00 Complexe sportif Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Départ depuis le complexe sportif
Visuel : Canva
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