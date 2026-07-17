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Opération « Nettoyons notre ville », Complexe sportif, Lezennes

samedi 21 novembre 2026 · Complexe sportif · Lezennes

Opération « Nettoyons notre ville », Complexe sportif, Lezennes

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Complexe sportif
Adresse
Rue du Camp Français, 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Opération « Nettoyons notre ville » Samedi 21 novembre, 10h00 Complexe sportif Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Départ depuis le complexe sportif

Visuel : Canva

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