OPIUM DU PEUPLE LA PUCE A L’OREILLE Riom

OPIUM DU PEUPLE Début : 2026-03-13 à 20:45. Tarif : – euros.

17 ans d’existence, 6 albums pieds au plancher, Opium du Peuple continue de passer la chanson française au crash-test rock and roll.Jamais lassés de déconstruire les standards de la variété pour les customiser façon métal ou punkrock, les trois lead-singers appuyés par la mécanique chirurgicale des quatre musiciens, touchent leur cible à chaque morceau.Habitué des circuits, Opium du Peuple fait sauter les clubs et retourne les festivals.Leur passage remarqué lors de la dernière édition du Hellfest témoigne de leur capacité à entrainer les foules dans leurs incontrôlables dérapages controlés.

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63