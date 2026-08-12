Oratoire de la Baboue Louerre Tuffalun

Informations pratiques

Tuffalun

Oratoire de la Baboue

Louerre 2 La Guinaie Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’oratoire de la Baboue était encastré dans une paroi d’une habitation troglodytique vouée à la démolition. Il fut démonté pour être préservé et est aujourd’hui restauré et réinstallé dans une autre cave.

Visites commentées par les propriétaires.

Documentation disponible au point info de l’ALSP, place de l’église de Louerre.

Possibilité de rejoindre la balade Une forêt, un enjeu de taille, à partir de ce monument.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Louerre 2 La Guinaie Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr

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English :

The Baboue oratory was built into the wall of a troglodytic dwelling destined for demolition. Dismantled for preservation, it has now been restored and reinstalled in another cellar.

L’événement Oratoire de la Baboue Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME