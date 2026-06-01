Orchestra Sonorum en concert à Capo di Bove, Villa di Capo di Bove, Roma, Roma

Orchestra Sonorum en concert à Capo di Bove Dimanche 7 juin, 11h00 Villa di Capo di Bove, Roma Roma

Entrée gratuite le dimanche au musée. Places limitées, il est recommandé de télécharger le billet à l’avance (en ligne sur le site des musées italiens ; avec l’application Musei Italiani ; des totems placés à l’entrée du site)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Le parc archéologique de l’Appia Antica adhère à l’initiative et le samedi 7 juin à 11h00, il ouvre les portes du magnifique jardin du complexe de Capo di Bove, qui accueillera en concert l’orchestre Sonorum, avec l’objectif de fusionner la musique à la richesse botanique et paysagère du Parc. Le groupe, composé de 19 éléments âgés entre 15 et 18 ans, anciens élèves de l’I.C. Sinopoli Ferrini de Rome, se produira dans le contexte de la salle de conférence du complexe de Capo di Bove, avec vue sur le magnifique jardin intérieur, avec un répertoire varié de pièces.

Villa di Capo di Bove, Roma Via Appia Antica 222, Roma Roma 00179 Ardeatino Roma Lazio 067806686 http://parcoarcheologicoappaiaantica.it https://www.parcoarcheologicoappiaantica.it/ Le jardin, conçu par l’architecte Massimo De Vico Fallani, entoure une villa du XIXe siècle, siège du Parc Archéologique de l’Appia Antica, et un complexe thermal d’époque romaine émergé au cours de fouilles du début des années 2000. Il est situé au troisième mile de la Via Appia Antica, non loin du Mausolée de Cecilia Metella, dans l’un des endroits les plus riches en histoire de la Reine Viarum.

Rendez-vous dans le jardin 2026

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