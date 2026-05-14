Orchestral Queen place Aletti Vichy
Orchestral Queen place Aletti Vichy samedi 25 juillet 2026.
Vichy
Orchestral Queen
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Pour l’ouverture des festivités liées à l’accueil de la ville de Bath, le Bristol Ensemble fait résonner la culture britannique avec une relecture orchestrale des plus grands succès de Queen.
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English :
For the opening of the festivities to welcome the city of Bath, the Bristol Ensemble brings British culture to life with an orchestral retelling of Queen?s greatest hits.
L’événement Orchestral Queen Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations
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