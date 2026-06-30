Orchestre curieux Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
vendredi 2 octobre 2026 · Le Cepac Silo · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Orchestre curieux
Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 34 – 34 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
L’Orchestre Curieux part en tournée avec une nouvelle création “L’Atelier de Joe Hisaishi”.
Mon voisin Totoro, Le Château ambulant, Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro… Curieux vous invite à redécouvrir autrement les musiques de l’univers du
Studio Ghibli qui ont marqué notre imaginaire. À travers un spectacle immersif mêlant interprétation symphonique, récits et décryptage musical, l’Orchestre Curieux, sous la direction de Daniel Sicard, vous ouvre les portes de la création pour explorer l’univers sensible et intemporel de Joe Hisaishi. .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Curieux Orchestra is going on tour with a new production, *Joe Hisaishi’s Workshop*.
L’événement Orchestre curieux Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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