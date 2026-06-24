ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS Soissons

Soissons

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-01 20:00:00

fin : 2027-06-01

Date(s) :

2027-06-01

Insatiable, Marie-Ange Nguci l’est autant dans sa pratique

d’interprète que dans son approche du répertoire. Pour

ce concert, elle est à la fois au piano et à la direction de

l’Orchestre de chambre de Paris, mettant ainsi en valeur la

pratique du joué-dirigé.

Parmi l’imposant corpus de Haydn, plusieurs symphonies

portent des titres imagés. L’Ours doit son surnom à un

motif suggérant la danse pataude de l’animal. Les concertos

de Mozart témoignent de la virtuosité de leur premier

interprète, le compositeur lui-même.

Insatiable, Marie-Ange Nguci l’est autant dans sa pratique

d’interprète que dans son approche du répertoire. Pour

ce concert, elle est à la fois au piano et à la direction de

l’Orchestre de chambre de Paris, mettant ainsi en valeur la

pratique du joué-dirigé.

Parmi l’imposant corpus de Haydn, plusieurs symphonies

portent des titres imagés. L’Ours doit son surnom à un

motif suggérant la danse pataude de l’animal. Les concertos

de Mozart témoignent de la virtuosité de leur premier

interprète, le compositeur lui-même. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Marie-Ange Nguci is just as insatiable in her

performance as she is in her approach to the repertoire. For

this concert, she will be both at the piano and conducting

the Paris Chamber Orchestra, thereby showcasing the

art of performing while conducting.

Among Haydn’s vast body of work, several symphonies

bear evocative titles. “The Bear” owes its nickname to a

motif suggesting the animal’s clumsy dance. Mozart’s concertos

bear witness to the virtuosity of their first

performer, the composer himself.

L’événement ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois