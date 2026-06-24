ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS Soissons
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS Soissons mardi 1 juin 2027.
Soissons
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-01 20:00:00
fin : 2027-06-01
Date(s) :
2027-06-01
Insatiable, Marie-Ange Nguci l’est autant dans sa pratique
d’interprète que dans son approche du répertoire. Pour
ce concert, elle est à la fois au piano et à la direction de
l’Orchestre de chambre de Paris, mettant ainsi en valeur la
pratique du joué-dirigé.
Parmi l’imposant corpus de Haydn, plusieurs symphonies
portent des titres imagés. L’Ours doit son surnom à un
motif suggérant la danse pataude de l’animal. Les concertos
de Mozart témoignent de la virtuosité de leur premier
interprète, le compositeur lui-même.
Insatiable, Marie-Ange Nguci l’est autant dans sa pratique
d’interprète que dans son approche du répertoire. Pour
ce concert, elle est à la fois au piano et à la direction de
l’Orchestre de chambre de Paris, mettant ainsi en valeur la
pratique du joué-dirigé.
Parmi l’imposant corpus de Haydn, plusieurs symphonies
portent des titres imagés. L’Ours doit son surnom à un
motif suggérant la danse pataude de l’animal. Les concertos
de Mozart témoignent de la virtuosité de leur premier
interprète, le compositeur lui-même. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
Marie-Ange Nguci is just as insatiable in her
performance as she is in her approach to the repertoire. For
this concert, she will be both at the piano and conducting
the Paris Chamber Orchestra, thereby showcasing the
art of performing while conducting.
Among Haydn’s vast body of work, several symphonies
bear evocative titles. “The Bear” owes its nickname to a
motif suggesting the animal’s clumsy dance. Mozart’s concertos
bear witness to the virtuosity of their first
performer, the composer himself.
L’événement ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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