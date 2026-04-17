Orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée Cour Renaissance Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 21h30. Cour Renaissance Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Cette année 2026, l’orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée se produit au Château de l’Empéri dans une formation de cordes, plus intimiste que celle à laquelle il nous a habitué

L’OPP est un grand orchestre symphonique composé d’environ soixante dix musiciens, tous bénévoles et tous passionnés de musique.



L’Orchestre Philharmonique de Provence (OPP) est une association loi 1901, créée en 1982 et enregistrée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône (France).



Cet orchestre est basé à Marseille, et compte dans ses rangs de nombreux jeunes artistes, lauréats des conservatoires de musique régionaux.



A ce titre, l’OPP est agréé par le ministère de la Jeunesse et Sport.



Les objectifs de l’orchestre sont de

promouvoir la culture musicale en milieu scolaire et rural,

préparer et animer des concerts publics,

organiser des stages instrumentaux et de direction d’orchestre.



L’OPP invite en permanence des solistes confirmés, mais également de jeunes talents prometteurs. Il s’associe régulièrement à des chœurs ou d’autres ensembles instrumentaux.



L’orchestre est régulièrement invité dans les grandes manifestations organisées par les collectivités locales et ou grandes entreprises. .

Cour Renaissance Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This year, 2026, the Philharmonie Provence Méditerranée orchestra performs at the Château de l’Empéri in a more intimate string formation than we’re used to

L’événement Orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence