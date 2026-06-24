ORCHESTRE DE PICARDIE Soissons

Soissons

ORCHESTRE DE PICARDIE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Quand la musique s’offre à la bien-aimée… C’est ainsi qu’au

tendre Salut d’amour qu’Elgar dédia à sa fiancée en 1888

succédera le merveilleux cadeau d’anniversaire que Wagner fit à

son épouse Cosima le jour de Noël 1870. Avec Siegfried Idyll en

effet, le compositeur avait écrit une symphonie de chambre

intimiste, d’un incomparable pouvoir d’enchantement.

Précédé de l’élégant diptyque pour violon et orchestre Rêverie

et Caprice (1841), Les Nuits d’Été, un des chefs-d’oeuvre de

Berlioz, élargiront le propos. Porté par le timbre magnifique de

la mezzo Eléonore Pancrazi, le cycle de ces six mélodies avec

orchestre (1856) devrait en effet déployer toute la splendeur de

sa ligne vocale avec cette intensité expressive toute nouvelle

qui n’aura d’équivalent que chez Mahler.

Quand la musique s’offre à la bien-aimée… C’est ainsi qu’au

tendre Salut d’amour qu’Elgar dédia à sa fiancée en 1888

succédera le merveilleux cadeau d’anniversaire que Wagner fit à

son épouse Cosima le jour de Noël 1870. Avec Siegfried Idyll en

effet, le compositeur avait écrit une symphonie de chambre

intimiste, d’un incomparable pouvoir d’enchantement.

Précédé de l’élégant diptyque pour violon et orchestre Rêverie

et Caprice (1841), Les Nuits d’Été, un des chefs-d’oeuvre de

Berlioz, élargiront le propos. Porté par le timbre magnifique de

la mezzo Eléonore Pancrazi, le cycle de ces six mélodies avec

orchestre (1856) devrait en effet déployer toute la splendeur de

sa ligne vocale avec cette intensité expressive toute nouvelle

qui n’aura d’équivalent que chez Mahler. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

When music is dedicated to a beloved? Thus, the

tender “Salut d’amour” that Elgar dedicated to his fiancée in 1888

will be followed by the wonderful birthday gift that Wagner gave

to his wife Cosima on Christmas Day 1870. With the *Siegfried Idyll*,

in fact, the composer had written an “intimate chamber symphony”

of incomparable enchanting power.

Preceded by the elegant diptych for violin and orchestra, *R%EAverie*

and *Caprice* (1841), Les Nuits d’été, one of Berlioz’s

masterpieces, will broaden the scope. Carried by the magnificent timbre of

mezzo-soprano Éléonore Pancrazi, this cycle of six songs with

orchestra (1856) should indeed reveal the full splendor of

its vocal line with that entirely new expressive intensity

that will find its equal only in Mahler.

L’événement ORCHESTRE DE PICARDIE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois