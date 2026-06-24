ORCHESTRE DE PICARDIE Soissons
ORCHESTRE DE PICARDIE Soissons vendredi 12 février 2027.
Soissons
ORCHESTRE DE PICARDIE
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:00:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Quand la musique s’offre à la bien-aimée… C’est ainsi qu’au
tendre Salut d’amour qu’Elgar dédia à sa fiancée en 1888
succédera le merveilleux cadeau d’anniversaire que Wagner fit à
son épouse Cosima le jour de Noël 1870. Avec Siegfried Idyll en
effet, le compositeur avait écrit une symphonie de chambre
intimiste, d’un incomparable pouvoir d’enchantement.
Précédé de l’élégant diptyque pour violon et orchestre Rêverie
et Caprice (1841), Les Nuits d’Été, un des chefs-d’oeuvre de
Berlioz, élargiront le propos. Porté par le timbre magnifique de
la mezzo Eléonore Pancrazi, le cycle de ces six mélodies avec
orchestre (1856) devrait en effet déployer toute la splendeur de
sa ligne vocale avec cette intensité expressive toute nouvelle
qui n’aura d’équivalent que chez Mahler.
Quand la musique s’offre à la bien-aimée… C’est ainsi qu’au
tendre Salut d’amour qu’Elgar dédia à sa fiancée en 1888
succédera le merveilleux cadeau d’anniversaire que Wagner fit à
son épouse Cosima le jour de Noël 1870. Avec Siegfried Idyll en
effet, le compositeur avait écrit une symphonie de chambre
intimiste, d’un incomparable pouvoir d’enchantement.
Précédé de l’élégant diptyque pour violon et orchestre Rêverie
et Caprice (1841), Les Nuits d’Été, un des chefs-d’oeuvre de
Berlioz, élargiront le propos. Porté par le timbre magnifique de
la mezzo Eléonore Pancrazi, le cycle de ces six mélodies avec
orchestre (1856) devrait en effet déployer toute la splendeur de
sa ligne vocale avec cette intensité expressive toute nouvelle
qui n’aura d’équivalent que chez Mahler. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
When music is dedicated to a beloved? Thus, the
tender “Salut d’amour” that Elgar dedicated to his fiancée in 1888
will be followed by the wonderful birthday gift that Wagner gave
to his wife Cosima on Christmas Day 1870. With the *Siegfried Idyll*,
in fact, the composer had written an “intimate chamber symphony”
of incomparable enchanting power.
Preceded by the elegant diptych for violin and orchestra, *R%EAverie*
and *Caprice* (1841), Les Nuits d’été, one of Berlioz’s
masterpieces, will broaden the scope. Carried by the magnificent timbre of
mezzo-soprano Éléonore Pancrazi, this cycle of six songs with
orchestra (1856) should indeed reveal the full splendor of
its vocal line with that entirely new expressive intensity
that will find its equal only in Mahler.
L’événement ORCHESTRE DE PICARDIE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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