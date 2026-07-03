Orchestre d’harmonie, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 13 juin 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Orchestre d’harmonie Dimanche 13 juin 2027, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-13T11:00:00+02:00 – 2027-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2027-06-13T11:00:00+02:00 – 2027-06-13T12:00:00+02:00
Orchestre
Véritable institution de la musique à Bordeaux, l’Orchestre d’harmonie de Bordeaux accompagne depuis plus d’un siècle les événements qui marquent la vie de notre cité. Ils trouvent naturellement leur place au coeur de ce festival de tous les orchestres, dont ils ouvrent la journée du dimanche… en fanfare !
Ouverture des réservations à partir du jeudi 13 mai 2027 à 13H
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707018-orchestre-dharmonie »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-orchestre-dharmonie-88941 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Orchestre
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026
- La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 3 juillet 2026
- Visite : La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 3 juillet 2026
- Soluces – Espace Sésame, Sésame, Bordeaux 3 juillet 2026
- Soluces – Grand-Parc, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux 3 juillet 2026