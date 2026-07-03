Orchestre d’harmonie, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Orchestre d’harmonie Dimanche 13 juin 2027, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-13T11:00:00+02:00 – 2027-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2027-06-13T11:00:00+02:00 – 2027-06-13T12:00:00+02:00

Orchestre

Véritable institution de la musique à Bordeaux, l’Orchestre d’harmonie de Bordeaux accompagne depuis plus d’un siècle les événements qui marquent la vie de notre cité. Ils trouvent naturellement leur place au coeur de ce festival de tous les orchestres, dont ils ouvrent la journée du dimanche… en fanfare !

Ouverture des réservations à partir du jeudi 13 mai 2027 à 13H

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707018-orchestre-dharmonie »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-orchestre-dharmonie-88941 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Orchestre