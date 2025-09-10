Orchestre d’harmonie de Lure Luxeuil Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Orchestre d’harmonie de Lure Luxeuil

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

2026-06-28

L’Orchestre d’Harmonie de Luxeuil, forte de ses 25 membres, se produit 2 fois par an avec l’Orchestre d’Harmonie de Lure pour des programmes symphoniques réunissant au total plus de quarante musiciens.

Le programme de l’été est plus tourné vers les musiques de film et la pop.

Chaque spectateur sera certainement surpris par ces moments intenses de musique vivante.

Entrée libre Pas de réservation .

