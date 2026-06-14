Orchestre Français des Jeunes Théâtre du Châtelet Paris

Combien doucement résonnent encore pour moi dans le lointain du souvenir les sons enchantés de la musique de Mozart ! […] Mozart, immortel Mozart, combien, ô combien de bienfaisantes impressions d’une vie lumineuse et meilleure que celle-ci tu apportes à nos âmes ! Franz Schubert,

L’Orchestre français des jeunes forme, aujourd’hui, des artistes âgés de 16 à 25 ans qui, demain, exerceront le métier de musicien d’orchestre en France et dans le monde. Depuis l’été 2023, l’orchestre est en résidence en Bourgogne-Franche-Comté, et durant la session d’automne, dite « classique », les musiciennes et musiciens séjournent et travaillent à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Pour cette sortie de résidence, c’est au Châtelet que l’Orchestre français des jeunes donne l’un de ses premiers concerts, sous la direction du violoniste et chef d’orchestre Guillaume Chilemme.

Deux des quarante et une symphonies composées par Wolfgang Amadeus Mozart sont au programme : la première… et la dernière, dite « Jupiter », peut-être la plus célèbre de toutes et qui marque l’apogée de son œuvre orchestrale. Mais la voix est aussi au rendez-vous de ce concert, avec une sélection de lieder de Franz Schubert, interprétés par Sandrine Piau. Orchestrés par des compositeurs du xxe siècle, à l’exception de Jacques Offenbach, ces lieder mettent en perspective la succession des styles classique, romantique et moderne, le temps d’un concert.

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie no 1 en mi bémol majeur, KV 16

Franz Schubert

Lieder orchestrés

An Die Musik, D. 547, op. 88, no 4, orch. Max Reger

Du bist die Ruh, D. 776, op. 59, no 3, orch. Anton Webern

An den Mond, D. 296, orch. Max Reger

Gretchen am Spinnrade, D. 118, orch. Max Reger

Die Forelle, D. 550, op. 32, orch. Benjamin Britten

Ständchen, D. 957, orch. Jacques Offenbach

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie no 41 en ut majeur, KV 551, dite « Jupiter »

L’Orchestre Français des Jeunes au Théâtre du Châtelet.

Le lundi 02 novembre 2026

de 20h00 à 21h15

payant

De 5 à 35 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-02T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-02T22:15:00+01:00

Date(s) : 2026-11-02T20:00:00+02:00_2026-11-02T21:15:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/orchestre-francais-des-jeunes-2/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



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