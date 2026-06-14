Orchestre Français des Jeunes Théâtre du Châtelet Paris
Orchestre Français des Jeunes Théâtre du Châtelet Paris lundi 2 novembre 2026.
Combien doucement résonnent encore pour moi dans le lointain du souvenir les sons enchantés de la musique de Mozart ! […] Mozart, immortel Mozart, combien, ô combien de bienfaisantes impressions d’une vie lumineuse et meilleure que celle-ci tu apportes à nos âmes !
L’Orchestre français des jeunes forme, aujourd’hui, des artistes âgés de 16 à 25 ans qui, demain, exerceront le métier de musicien d’orchestre en France et dans le monde. Depuis l’été 2023, l’orchestre est en résidence en Bourgogne-Franche-Comté, et durant la session d’automne, dite « classique », les musiciennes et musiciens séjournent et travaillent à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Pour cette sortie de résidence, c’est au Châtelet que l’Orchestre français des jeunes donne l’un de ses premiers concerts, sous la direction du violoniste et chef d’orchestre Guillaume Chilemme.
Deux des quarante et une symphonies composées par Wolfgang Amadeus Mozart sont au programme : la première… et la dernière, dite « Jupiter », peut-être la plus célèbre de toutes et qui marque l’apogée de son œuvre orchestrale. Mais la voix est aussi au rendez-vous de ce concert, avec une sélection de lieder de Franz Schubert, interprétés par Sandrine Piau. Orchestrés par des compositeurs du xxe siècle, à l’exception de Jacques Offenbach, ces lieder mettent en perspective la succession des styles classique, romantique et moderne, le temps d’un concert.
Programme
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie no 1 en mi bémol majeur, KV 16
Franz Schubert
Lieder orchestrés
An Die Musik, D. 547, op. 88, no 4, orch. Max Reger
Du bist die Ruh, D. 776, op. 59, no 3, orch. Anton Webern
An den Mond, D. 296, orch. Max Reger
Gretchen am Spinnrade, D. 118, orch. Max Reger
Die Forelle, D. 550, op. 32, orch. Benjamin Britten
Ständchen, D. 957, orch. Jacques Offenbach
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie no 41 en ut majeur, KV 551, dite « Jupiter »
L’Orchestre Français des Jeunes au Théâtre du Châtelet.
Le lundi 02 novembre 2026
de 20h00 à 21h15
payant
De 5 à 35 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-02T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-02T22:15:00+01:00
Date(s) : 2026-11-02T20:00:00+02:00_2026-11-02T21:15:00+02:00
Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris
https://www.chatelet.com/programmation/26-27/orchestre-francais-des-jeunes-2/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet
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