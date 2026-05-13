Orchestre Komos – Haydn / Cartellieri : Vieux sage et jeune loup Fondation Eugène Napoléon Paris
Orchestre Komos – Haydn / Cartellieri : Vieux sage et jeune loup Fondation Eugène Napoléon Paris jeudi 28 mai 2026.
Pour ses prochains concerts, KOMOS fait dialoguer les œuvres de la maturité de Haydn, grand maître de la musique classique et la première symphonie de Cartellieri, compositeur et virtuose de la Vienne de la fin du XVIIIè siècle mort à 35 ans et injustement oublié depuis.
Regroupant 35 musiciens amateurs de haut niveau jouant sans chef d’orchestre, KOMOS promet une expérience de concert pleine d’énergie et d’enthousiasme pour découvrir la musique classique sous un autre jour.
Au programme :
Haydn – L’anima del filosofo
Cartellieri – Symphonie n°1
Haydn – Symphonie n°99
Venez écouter les concerts de l’orchestre KOMOS, l’orchestre amateur sans chef d’orchestre !
Du jeudi 28 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :
jeudi, samedi
de 20h30 à 21h45
gratuit
Participation libre, réservation obligatoire
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T20:30:00+02:00_2026-05-28T21:45:00+02:00;2026-05-30T20:30:00+02:00_2026-05-30T21:45:00+02:00
Fondation Eugène Napoléon 254 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris
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