Orchestre Komos – Haydn / Cartellieri : Vieux sage et jeune loup Fondation Eugène Napoléon Paris

Pour ses prochains concerts, KOMOS fait dialoguer les œuvres de la maturité de Haydn, grand maître de la musique classique et la première symphonie de Cartellieri, compositeur et virtuose de la Vienne de la fin du XVIIIè siècle mort à 35 ans et injustement oublié depuis.

Regroupant 35 musiciens amateurs de haut niveau jouant sans chef d’orchestre, KOMOS promet une expérience de concert pleine d’énergie et d’enthousiasme pour découvrir la musique classique sous un autre jour.

Au programme :

Haydn – L’anima del filosofo

Cartellieri – Symphonie n°1

Haydn – Symphonie n°99

Venez écouter les concerts de l’orchestre KOMOS, l’orchestre amateur sans chef d’orchestre !

Du jeudi 28 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

jeudi, samedi

de 20h30 à 21h45

gratuit

Participation libre, réservation obligatoire

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T20:30:00+02:00_2026-05-28T21:45:00+02:00;2026-05-30T20:30:00+02:00_2026-05-30T21:45:00+02:00

Fondation Eugène Napoléon 254 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris

https://www.helloasso.com/associations/orchestre-komos/evenements/concerts-komos-haydn-cartellieri-vieux-sage-et-jeune-loup orchestre.komos@gmail.com https://fb.me/e/3rX9euMWI https://fb.me/e/3rX9euMWI



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