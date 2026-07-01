Orchestre National Bordeaux Aquitaine – Beethoven, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Orchestre National Bordeaux Aquitaine – Beethoven Dimanche 7 mars 2027, 16h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 19€ ; Cat. 1 : 25€ / 22€ ; Cat. 2 : 22€ / 19€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-07T16:00:00+01:00 – 2027-03-07T17:30:00+01:00

Fin : 2027-03-07T16:00:00+01:00 – 2027-03-07T17:30:00+01:00

Héritier de l’Orchestre de la Société Sainte-Cécile fondé en 1850, et régulièrement accueilli au Pin Galant, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine compte une centaine de musiciens et est l’un des plus prestigieux orchestres français. Depuis septembre 2024, Joseph Swensen en est le Directeur musical.

Le lyrisme, la virtuosité, l’ampleur, le souffle romantique : la majesté de ce Concerto pour violon résume à elle seule tout ce que la musique de Beethoven renferme de promesses pour l’avenir. Le compositeur, dont on célèbre le bicentenaire de la mort, ouvre avec cette œuvre la voie à un concerto d’un nouveau genre. Il fera de même avec la Symphonie, inspirant des générations de musiciens après lui, dont Bruckner fait évidemment parti, avec son épique Symphonie n°4, dite « Romantique ».

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/265/le_pin_galant/orchestre_national_bordeaux_aquitaine »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Régulièrement accueilli au Pin Galant, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine compte une centaine de musiciens et est l’un des plus prestigieux orchestres français. Orchestre National Bordeaux Aquitaine Joseph Swensen

Julien Mignot