ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Un programme placé sous le signe de la révolte, de l’éternelle et révolutionnaire 5e symphonie de Beethoven, aux accents héroïques du piano de Chostakovitch luttant contre l’orchestre.

Une effervescence rythmique composant avec la poignante Partita pour cordes de Gideon Klein, assassiné à 25 ans dans le camp de concentration de Fürstengrube.

Un programme placé sous le signe de la révolte, de l’éternelle et révolutionnaire 5e symphonie de Beethoven, aux accents héroïques du piano de Chostakovitch luttant contre l’orchestre.

Une effervescence rythmique composant avec la poignante Partita pour cordes de Gideon Klein, assassiné à 25 ans dans le camp de concentration de Fürstengrube. .

Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A program of revolt, from Beethoven?s eternal, revolutionary 5th Symphony to the heroic accents of Shostakovich?s piano battling the orchestra.

This rhythmic effervescence is complemented by the poignant Partita for Strings by Gideon Klein, murdered at the age of 25 in the Fürstengrube concentration camp.

L’événement ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons