Soissons

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:00:00

fin : 2027-04-16

Date(s) :

2027-04-16

Cordes frappées du piano virtuose de l’italien Federico Colli

dans le concerto de Robert Schumann. Cordes frottées de

l’Orchestre National de Lille dans le poignant Langsammer

Satz de Webern. Cordes, vents et percussions dans la

Symphonie n°8 de Dvorák.

Ce programme a de quoi faire vibrer !

Cordes frappées du piano virtuose de l’italien Federico Colli

dans le concerto de Robert Schumann. Cordes frottées de

l’Orchestre National de Lille dans le poignant Langsammer

Satz de Webern. Cordes, vents et percussions dans la

Symphonie n°8 de Dvorák.

Ce programme a de quoi faire vibrer ! .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

The striking strings of Italian virtuoso Federico Colli’s piano

in Robert Schumann’s concerto. Bowed strings by

the Lille National Orchestra in Webern’s poignant Langsammer

Satz. Strings, winds, and percussion in

Dvořák’s Symphony No. 8.

This program is sure to thrill!

L’événement ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois