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ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE Soissons

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE Soissons vendredi 16 avril 2027.

Adresse
9 Allée Claude Debussy
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
vendredi 16 avril 2027
Fin
vendredi 16 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
10 10 30

Soissons

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:00:00
fin : 2027-04-16

Date(s) :
2027-04-16

Cordes frappées du piano virtuose de l’italien Federico Colli
dans le concerto de Robert Schumann. Cordes frottées de
l’Orchestre National de Lille dans le poignant Langsammer
Satz de Webern. Cordes, vents et percussions dans la
Symphonie n°8 de Dvorák.
Ce programme a de quoi faire vibrer !
Cordes frappées du piano virtuose de l’italien Federico Colli
dans le concerto de Robert Schumann. Cordes frottées de
l’Orchestre National de Lille dans le poignant Langsammer
Satz de Webern. Cordes, vents et percussions dans la
Symphonie n°8 de Dvorák.
Ce programme a de quoi faire vibrer !   .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12  cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

The striking strings of Italian virtuoso Federico Colli’s piano
in Robert Schumann’s concerto. Bowed strings by
the Lille National Orchestra in Webern’s poignant Langsammer
Satz. Strings, winds, and percussion in
Dvořák’s Symphony No. 8.
This program is sure to thrill!

L’événement ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois

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