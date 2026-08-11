Informations pratiques

Bischwiller

Orchestre National de Metz Grand Est VIBRATION(S)

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Fondé en 1976, l’Orchestre national de Metz Grand Est est aujourd’hui l’un des grands orchestres symphoniques français. Sous la direction de David Reiland, ses 72 musiciens défendent un vaste répertoire, des chefs-d’œuvre romantiques aux créations contemporaines, tout en menant un important travail de transmission. .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Orchestre National de Metz Grand Est VIBRATION(S) Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller