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AGENDA · Bischwiller

Orchestre National de Metz Grand Est VIBRATION(S) Bischwiller

dimanche 18 octobre 2026 · Bischwiller

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
1 rue du stade
Ville
67240 Bischwiller
Département
Bas-Rhin
Tarif

Bischwiller

Orchestre National de Metz Grand Est VIBRATION(S)

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Fondé en 1976, l’Orchestre national de Metz Grand Est est aujourd’hui l’un des grands orchestres symphoniques français. Sous la direction de David Reiland, ses 72 musiciens défendent un vaste répertoire, des chefs-d’œuvre romantiques aux créations contemporaines, tout en menant un important travail de transmission.   .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00  billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Orchestre National de Metz Grand Est VIBRATION(S) Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller

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