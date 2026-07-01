Orchestre philharmonique de Marseille Concert hors Les Murs Théâtre en plein air du Musée provençal de Château Gombert Marseille 13e Arrondissement
vendredi 10 juillet 2026 · Théâtre en plein air du Musée provençal de Château Gombert · Marseille 13e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 13e Arrondissement
Orchestre philharmonique de Marseille Concert hors Les Murs
Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 21h. Théâtre en plein air du Musée provençal de Château Gombert 5 places des Héros Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Plongez dans l’univers intemporel de Vivaldi lors d’un concert enchanteur en plein air.
Concert de musique de chambre avec les musiciens de l’Opéra de Marseille.
ANTONIO VIVALDI
Sonate en trio n° 12 en ré mineur, dite La Follia
Les Quatre Saisons
Le jeune maestro Vivaldi, virtuose du violon, débute sa carrière en composant 12 sonates, La Follia conclut la série. Considéré alors comme le meilleur musicien de Venise, c’est à 47 ans qu’il écrit ses Quatre Saisons qui se répandent comme une traînée de poudre en Europe. Elles disparaissent pendant deux siècles et deviennent l’œuvre la plus enregistrée au monde (un millier de versions différentes).
Violons Da-Min KIM, Dali FENG, Laura JAILLET
Alto Magali DEMESSE
Violoncelle Etienne BEAUNY .
Théâtre en plein air du Musée provençal de Château Gombert 5 places des Héros Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Immerse yourself in the timeless world of Vivaldi during an enchanting outdoor concert.
L’événement Orchestre philharmonique de Marseille Concert hors Les Murs Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Ville de Marseille
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