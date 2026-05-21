Orchestre Philharmonique de Radio France Halle aux Grains Toulouse
Orchestre Philharmonique de Radio France Halle aux Grains Toulouse jeudi 15 avril 2027.
Tugan Sokhiev nous revient avec le Philharmonique de Radio France et la merveilleuse violoniste Julia Fischer. Le dernier concerto pour violon de Mozart s’achève dans l’esprit de la turquerie, lumineux de teintes orientalisantes ! D’une violence éruptive saisissante, la si rare Symphonie n°12 de Chostakovitch célèbre l’Année 1917. Révolutionnaire et bouleversante à la fois.
PROGRAMME :
MOZART : Concerto pour violon n°5 en la majeur, Kv 219 « Turc »
CHOSTAKOVITCH : Symphonie n°12 en ré mineur, op. 112 « L’année 1917 »
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