Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Orchestre Philharmonique de Radio France Halle aux Grains Toulouse

Orchestre Philharmonique de Radio France Halle aux Grains Toulouse

Orchestre Philharmonique de Radio France Halle aux Grains Toulouse jeudi 15 avril 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 15 avril 2027

Fin : vendredi 16 avril 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 100€

Tugan Sokhiev nous revient avec le Philharmonique de Radio France et la merveilleuse violoniste Julia Fischer. Le dernier concerto pour violon de Mozart s’achève dans l’esprit de la turquerie, lumineux de teintes orientalisantes ! D’une violence éruptive saisissante, la si rare Symphonie n°12 de Chostakovitch célèbre l’Année 1917. Révolutionnaire et bouleversante à la fois.

PROGRAMME :

MOZART : Concerto pour violon n°5 en la majeur, Kv 219 « Turc »
CHOSTAKOVITCH : Symphonie n°12 en ré mineur, op. 112 « L’année 1917 »

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)