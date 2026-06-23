Soissons

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:00:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Deux univers symphoniques contrastés à distance

d’une génération, au coeur d’un romantisme partagé

entre légèreté classique et exploration des profondeurs

humaines. Les variations virtuoses d’un violoncelle volubile

et racé, dans la veine lyrique d’un Tchaïkovski lumineux.

De son aîné Schumann, la deuxième symphonie empreinte

d’une germanité grave, transcendée par une force vitale

élargissant un horizon d’espoir.

Deux univers symphoniques contrastés à distance

d’une génération, au coeur d’un romantisme partagé

entre légèreté classique et exploration des profondeurs

humaines. Les variations virtuoses d’un violoncelle volubile

et racé, dans la veine lyrique d’un Tchaïkovski lumineux.

De son aîné Schumann, la deuxième symphonie empreinte

d’une germanité grave, transcendée par une force vitale

élargissant un horizon d’espoir. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Two contrasting symphonic worlds, a generation apart,

at the heart of a Romanticism torn

between classical lightness and an exploration of the depths

of the human spirit. The virtuosic variations of a voluble

and spirited cello, in the lyrical vein of a luminous Tchaikovsky.

From Schumann’s Second Symphony, imbued

with a solemn Germanic spirit, transcended by a vital force

that broadens the horizon of hope.

L’événement ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois