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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE Soissons

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE Soissons vendredi 15 janvier 2027.

Adresse
9 Allée Claude Debussy
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
vendredi 15 janvier 2027
Fin
vendredi 15 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
25 25 40

Soissons

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:00:00
fin : 2027-01-15

Date(s) :
2027-01-15

Deux univers symphoniques contrastés à distance
d’une génération, au coeur d’un romantisme partagé
entre légèreté classique et exploration des profondeurs
humaines. Les variations virtuoses d’un violoncelle volubile
et racé, dans la veine lyrique d’un Tchaïkovski lumineux.
De son aîné Schumann, la deuxième symphonie empreinte
d’une germanité grave, transcendée par une force vitale
élargissant un horizon d’espoir.
Deux univers symphoniques contrastés à distance
d’une génération, au coeur d’un romantisme partagé
entre légèreté classique et exploration des profondeurs
humaines. Les variations virtuoses d’un violoncelle volubile
et racé, dans la veine lyrique d’un Tchaïkovski lumineux.
De son aîné Schumann, la deuxième symphonie empreinte
d’une germanité grave, transcendée par une force vitale
élargissant un horizon d’espoir.   .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12  cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Two contrasting symphonic worlds, a generation apart,
at the heart of a Romanticism torn
between classical lightness and an exploration of the depths
of the human spirit. The virtuosic variations of a voluble
and spirited cello, in the lyrical vein of a luminous Tchaikovsky.
From Schumann’s Second Symphony, imbued
with a solemn Germanic spirit, transcended by a vital force
that broadens the horizon of hope.

L’événement ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois

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