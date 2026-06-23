ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE Soissons
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE Soissons vendredi 15 janvier 2027.
Soissons
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 25 – 25 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:00:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
Deux univers symphoniques contrastés à distance
d’une génération, au coeur d’un romantisme partagé
entre légèreté classique et exploration des profondeurs
humaines. Les variations virtuoses d’un violoncelle volubile
et racé, dans la veine lyrique d’un Tchaïkovski lumineux.
De son aîné Schumann, la deuxième symphonie empreinte
d’une germanité grave, transcendée par une force vitale
élargissant un horizon d’espoir.
Deux univers symphoniques contrastés à distance
d’une génération, au coeur d’un romantisme partagé
entre légèreté classique et exploration des profondeurs
humaines. Les variations virtuoses d’un violoncelle volubile
et racé, dans la veine lyrique d’un Tchaïkovski lumineux.
De son aîné Schumann, la deuxième symphonie empreinte
d’une germanité grave, transcendée par une force vitale
élargissant un horizon d’espoir. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
Two contrasting symphonic worlds, a generation apart,
at the heart of a Romanticism torn
between classical lightness and an exploration of the depths
of the human spirit. The virtuosic variations of a voluble
and spirited cello, in the lyrical vein of a luminous Tchaikovsky.
From Schumann’s Second Symphony, imbued
with a solemn Germanic spirit, transcended by a vital force
that broadens the horizon of hope.
L’événement ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
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