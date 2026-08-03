ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 15 avril 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-15 20:00:00
fin : 2027-04-15 22:00:00
Date(s) :
2027-04-15
Tugan Sokhiev nous revient avec le Philharmonique de Radio France et la merveilleuse violoniste Julia Fischer.
Le dernier concerto pour violon de Mozart s’achève dans l’esprit de la turquerie, lumineux de teintes orientalisantes ! D’une violence éruptive saisissante, la si rare Symphonie n°12 de Chostakovitch célèbre l’Année 1917. Révolutionnaire et bouleversante à la fois.
PROGRAMME
MOZART Concerto pour violon n°5 en la majeur, Kv 219 Turc
CHOSTAKOVITCH Symphonie n°12 en ré mineur, op. 112 L’année 1917 .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Tugan Sokhiev returns to us with the Radio France Philharmonic Orchestra and the wonderful violinist Julia Fischer.
L’événement ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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