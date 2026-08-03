ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15 20:00:00

fin : 2027-04-15 22:00:00

Date(s) :

2027-04-15

Tugan Sokhiev nous revient avec le Philharmonique de Radio France et la merveilleuse violoniste Julia Fischer.

Le dernier concerto pour violon de Mozart s’achève dans l’esprit de la turquerie, lumineux de teintes orientalisantes ! D’une violence éruptive saisissante, la si rare Symphonie n°12 de Chostakovitch célèbre l’Année 1917. Révolutionnaire et bouleversante à la fois.

PROGRAMME

MOZART Concerto pour violon n°5 en la majeur, Kv 219 Turc

CHOSTAKOVITCH Symphonie n°12 en ré mineur, op. 112 L’année 1917 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Tugan Sokhiev returns to us with the Radio France Philharmonic Orchestra and the wonderful violinist Julia Fischer.

L’événement ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE