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Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims

Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Rue Saint-Julien

Adresse : Basilique Saint-Remi

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims Marne

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Tout public
Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Michael Sanderling, direction
Charlotte Juillard, violon

Un triptyque orchestral puissant, taillé pour la majesté de la basilique.   .

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales

L’événement Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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