Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims vendredi 10 juillet 2026.

Reims

Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims Marne

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Tout public

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Michael Sanderling, direction

Charlotte Juillard, violon

Un triptyque orchestral puissant, taillé pour la majesté de la basilique. .

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales

L’événement Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès