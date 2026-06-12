Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims
Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims vendredi 10 juillet 2026.
Reims
Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales
Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims Marne
Tarif : 15 – 15 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Tout public
Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Michael Sanderling, direction
Charlotte Juillard, violon
Un triptyque orchestral puissant, taillé pour la majesté de la basilique. .
Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales
L’événement Orchestre Philharmonique de Strasbourg Concert de clôture | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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