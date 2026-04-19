Orchestre Symphonique des Jeunes Ambassadeurs de Cracovie église St Philippe du Roule Paris

MOZART – Symphonie n°29

BACH – 5ème Concerto brandebourgeois

et aussi

CHOPIN – Polonaise & Prélude – GARDEL – Por una cabeza – MASSENET – Méditation de Thaïs

Les Jeunes Ambassadeurs de Cracovie ont entre 15 et 17 ans. Ils se destinent tous à une carrière de musicien professionnel, tout en suivant leur scolarité dans un établissement spécialisé, le Lycée Musical Frédéric Chopin de Cracovie. Ils participent activement à la vie culturelle de leur pays, se sont fait connaître en Espagne, France, Allemagne. Une tradition de qualité anime cette jeune formation qui a obtenu de nombreuses et prestigieuses récompenses dont un 1er Prix au Concours International Herbert von Karajan.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Jeune formation qui a obtenu de nombreuses et prestigieuses récompenses dont un 1er Prix au Concours International Herbert von Karajan.

Le dimanche 10 mai 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-10T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T15:30:00+02:00_2026-05-10T16:30:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1987598995099?aff=oddtdtcreator



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