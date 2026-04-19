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Orchestre Symphonique des Jeunes Ambassadeurs de Cracovie église St Philippe du Roule Paris

Orchestre Symphonique des Jeunes Ambassadeurs de Cracovie église St Philippe du Roule Paris

Orchestre Symphonique des Jeunes Ambassadeurs de Cracovie église St Philippe du Roule Paris dimanche 10 mai 2026.

Lieu : église St Philippe du Roule

Adresse : 154 rue du Fbg St Honoré

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : <p><strong>Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  </strong></p><p><strong>Un Don Respectueux de 8€ par personne   </strong><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) </strong></p><p><strong>Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!! </strong> </p>

MOZART – Symphonie n°29

BACH – 5ème Concerto brandebourgeois

et aussi

CHOPIN – Polonaise & Prélude – GARDEL – Por una cabeza – MASSENET – Méditation de Thaïs

Les Jeunes Ambassadeurs de Cracovie ont entre 15 et 17 ans. Ils se destinent tous à une carrière de musicien professionnel, tout en suivant leur scolarité dans un établissement spécialisé, le Lycée Musical Frédéric Chopin de Cracovie. Ils participent activement à la vie culturelle de leur pays, se sont fait connaître en Espagne, France, Allemagne. Une tradition de qualité anime cette jeune formation qui a obtenu de nombreuses et prestigieuses récompenses dont un 1er Prix au Concours International Herbert von Karajan.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Jeune formation qui a obtenu de nombreuses et prestigieuses récompenses dont un 1er Prix au Concours International Herbert von Karajan.
Le dimanche 10 mai 2026
de 15h30 à 16h30
payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  

Un Don Respectueux de 8€ par personne   vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) 

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T15:30:00+02:00_2026-05-10T16:30:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré  75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1987598995099?aff=oddtdtcreator


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