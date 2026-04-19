Orchestre Symphonique des Jeunes Ambassadeurs de Cracovie église St Philippe du Roule Paris
Orchestre Symphonique des Jeunes Ambassadeurs de Cracovie église St Philippe du Roule Paris dimanche 10 mai 2026.
MOZART – Symphonie n°29
BACH – 5ème Concerto brandebourgeois
et aussi
CHOPIN – Polonaise & Prélude – GARDEL – Por una cabeza – MASSENET – Méditation de Thaïs
Les Jeunes Ambassadeurs de Cracovie ont entre 15 et 17 ans. Ils se destinent tous à une carrière de musicien professionnel, tout en suivant leur scolarité dans un établissement spécialisé, le Lycée Musical Frédéric Chopin de Cracovie. Ils participent activement à la vie culturelle de leur pays, se sont fait connaître en Espagne, France, Allemagne. Une tradition de qualité anime cette jeune formation qui a obtenu de nombreuses et prestigieuses récompenses dont un 1er Prix au Concours International Herbert von Karajan.
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Jeune formation qui a obtenu de nombreuses et prestigieuses récompenses dont un 1er Prix au Concours International Herbert von Karajan.
Le dimanche 10 mai 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T15:30:00+02:00_2026-05-10T16:30:00+02:00
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1987598995099?aff=oddtdtcreator
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