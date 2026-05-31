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Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier (OSUM), Cour d’honneur de l’ancienne faculté de médecine, Montpellier

Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier (OSUM), Cour d’honneur de l’ancienne faculté de médecine, Montpellier

Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier (OSUM), Cour d’honneur de l’ancienne faculté de médecine, Montpellier dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Cour d'honneur de l'ancienne faculté de médecine

Adresse : 2 Rue de l'École de Médecine, 34090 Montpellier

Ville : 34062 Montpellier

Département : Hérault

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 150

Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier (OSUM) Dimanche 21 juin, 19h00 Cour d’honneur de l’ancienne faculté de médecine Hérault

150

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Venez écouter l’OSUM jouer dans un cadre magnifique.
Nous interpréterons des « classiques » de la musique classiques et autres surprises !
N’hésitez pas à venir nous écouter le temps de quelques morceaux avant de continuer votre chemin musical.

Cour d’honneur de l’ancienne faculté de médecine 2 Rue de l’École de Médecine, 34090 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie
Venez écouter l’OSUM jouer dans un cadre magnifique.

© Bastien Louboutin

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