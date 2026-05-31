Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier (OSUM), Cour d’honneur de l’ancienne faculté de médecine, Montpellier
Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier (OSUM), Cour d’honneur de l’ancienne faculté de médecine, Montpellier dimanche 21 juin 2026.
Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier (OSUM) Dimanche 21 juin, 19h00 Cour d’honneur de l’ancienne faculté de médecine Hérault
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Venez écouter l’OSUM jouer dans un cadre magnifique.
Nous interpréterons des « classiques » de la musique classiques et autres surprises !
N’hésitez pas à venir nous écouter le temps de quelques morceaux avant de continuer votre chemin musical.
Cour d’honneur de l’ancienne faculté de médecine 2 Rue de l’École de Médecine, 34090 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie
Venez écouter l’OSUM jouer dans un cadre magnifique.
© Bastien Louboutin
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