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Orchidées sauvages conférence et sortie Saint-Raphaël

Orchidées sauvages conférence et sortie Saint-Raphaël

Orchidées sauvages conférence et sortie Saint-Raphaël dimanche 17 mai 2026.

Adresse : salle des fêtes

Ville : 24160 Saint-Raphaël

Département : Dordogne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Raphaël

Orchidées sauvages conférence et sortie

salle des fêtes Saint-Raphaël Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Nous avons le plaisir de vous inviter pour une conférence sur les orchidées sauvages, présentée par Dominique Bertram.
La rencontre sera suivie, à 12 h, d’un pique‑nique tiré du sac. Puis, vers 13h30 nous partirons ensemble pour Granges‑d’Ans, afin d’observer les orchidées in situ. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre à l’horaire qui vous convient, le matin ou l’après‑midi, pour partager cette découverte.
Au plaisir de vous retrouver nombreux.   .

salle des fêtes Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   straphael.sitepatrimonial@gmail.com

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English :

L’événement Orchidées sauvages conférence et sortie Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-05-12 par Isle-Auvézère

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