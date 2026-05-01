Saint-Raphaël

Orchidées sauvages conférence et sortie

salle des fêtes Saint-Raphaël Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Nous avons le plaisir de vous inviter pour une conférence sur les orchidées sauvages, présentée par Dominique Bertram.

La rencontre sera suivie, à 12 h, d’un pique‑nique tiré du sac. Puis, vers 13h30 nous partirons ensemble pour Granges‑d’Ans, afin d’observer les orchidées in situ. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre à l’horaire qui vous convient, le matin ou l’après‑midi, pour partager cette découverte.

Au plaisir de vous retrouver nombreux. .

salle des fêtes Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine straphael.sitepatrimonial@gmail.com

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English :

L’événement Orchidées sauvages conférence et sortie Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-05-12 par Isle-Auvézère