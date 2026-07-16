Informations pratiques

Nasbinals

ORGANIZED VACATION

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Du stoner le plus lourd aux tempos agités du rock’n’roll en passant par de grandes envolées psychédéliques, OV distille un rock sauvage et énergique. Formé en 2024, OV aiguise son univers au fil des compositions pour trouver son son, un son puissant, propre à lui.

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

Du stoner le plus lourd aux tempos agités du rock’n’roll en passant par de grandes envolées psychédéliques, OV distille un rock sauvage et énergique. Formé en 2024, OV aiguise son univers au fil des compositions pour trouver son son, un son puissant, propre à lui, tout en revendiquant les influences des Oh Sees, King Gizzard, Ty Segall et autres groupes de la scène rock garage psyché. La guitare tranchante triturée par quelques effets bien sentis se mêle aux mouvements envoutants du clavier, le tout porté par une basse lourde et nerveuse liée à une batterie puissante et démoniaque. Vous pouvez y ajouter des textes bruts où des fantasmes introspectifs et des univers dystopiques s’accordent à mettre en mots le mal être du monde et de l’individu et vous aurez ce qui fait de OV un groupe qui prendra toute sa dimension en live.

Pour écouter https://organizedvacation.bandcamp.com/

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

From the heaviest stoner rock to the fast-paced rhythms of rock ’n’ roll, with sweeping psychedelic passages in between, OV delivers a wild and energetic brand of rock. Formed in 2024, OV has been refining its musical universe through its compositions to find its own sound—a powerful sound that’s uniquely its own.

As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/

L’événement ORGANIZED VACATION Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48