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Orgue à l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Laiterie 49100 Angers · Angers

Orgue à l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de la Laiterie 49100 Angers
Adresse
Place de la Laiterie, Angers 49100
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Orgue à l’église de la Trinité, Angers Samedi 19 septembre, 16h30 Place de la Laiterie 49100 Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Audition d’orgue à la Trinité

Présentation de l’orgue classé puis audition musicale par l’organiste titulaire Jean Dumez.

Place de la Laiterie 49100 Angers Place de la Laiterie, Angers 49100 Angers 49100 Doutre Maine-et-Loire Pays de la Loire Construite au 12e siècle, à la jonction du roman et du gothique, l’église de la Trinité est étroitement liée à l’abbatiale du Ronceray. La crypte de cette dernière n’est d’ailleurs accessible qu’en passant par la Trinité. Tram et parkings
Audition d’orgue à la Trinité

©PHOTO YD

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