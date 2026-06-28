Orgue à l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers

Informations pratiques

Orgue à l’église de la Trinité, Angers Samedi 19 septembre, 16h30 Place de la Laiterie 49100 Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Audition d’orgue à la Trinité

Présentation de l’orgue classé puis audition musicale par l’organiste titulaire Jean Dumez.

Place de la Laiterie 49100 Angers Place de la Laiterie, Angers 49100 Angers 49100 Doutre Maine-et-Loire Pays de la Loire Construite au 12e siècle, à la jonction du roman et du gothique, l’église de la Trinité est étroitement liée à l’abbatiale du Ronceray. La crypte de cette dernière n’est d’ailleurs accessible qu’en passant par la Trinité. Tram et parkings

Audition d’orgue à la Trinité

©PHOTO YD