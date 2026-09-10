Orgue de la collégiale St Pierre, Collégiale Saint-Pierre, Douai

Informations pratiques

Orgue de la collégiale St Pierre Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00 Collégiale Saint-Pierre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence du facteur d’orgue en charge de l’entretien de l’orgue de Douai.

Exposition photos et documents rares concernant les orgues dans la collégiale.

Collégiale Saint-Pierre Rue du Clocher Saint-Pierre, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327715610 https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/page-162983.html

Conférence du facteur d’orgue en charge de l’entretien de l’orgue de Douai.

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