Orgue de la collégiale St Pierre, Collégiale Saint-Pierre, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint-Pierre · Douai
Informations pratiques
Orgue de la collégiale St Pierre Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00 Collégiale Saint-Pierre Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Conférence du facteur d’orgue en charge de l’entretien de l’orgue de Douai.
Exposition photos et documents rares concernant les orgues dans la collégiale.
Collégiale Saint-Pierre Rue du Clocher Saint-Pierre, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327715610 https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/page-162983.html
Conférence du facteur d’orgue en charge de l’entretien de l’orgue de Douai.
©voixdunord
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