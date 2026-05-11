Orgues en fêtes Concert des stagiaires de l’Académie Place Adolphe Barrette Vernon

Vernon

Orgues en fêtes Concert des stagiaires de l’Académie

Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Ce concert marque la clôture du stage d’été de la Bach Académie en Seine Eure. Les stagiaires se produiront sur l’orgue historique Oury/Kern de la Collégiale de Vernon pour interpréter des œuvres de J.S. Bach ainsi qu’une pièce de R. M. Helmschrott. .

Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 16 51 91 bachacademie27@gmail.com

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English : Orgues en fêtes Concert des stagiaires de l’Académie

L’événement Orgues en fêtes Concert des stagiaires de l’Académie Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération