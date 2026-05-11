Orgues en fêtes Concert des stagiaires de l’Académie Place Adolphe Barrette Vernon
Orgues en fêtes Concert des stagiaires de l’Académie Place Adolphe Barrette Vernon samedi 29 août 2026.
Vernon
Orgues en fêtes Concert des stagiaires de l’Académie
Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Ce concert marque la clôture du stage d’été de la Bach Académie en Seine Eure. Les stagiaires se produiront sur l’orgue historique Oury/Kern de la Collégiale de Vernon pour interpréter des œuvres de J.S. Bach ainsi qu’une pièce de R. M. Helmschrott. .
Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 16 51 91 bachacademie27@gmail.com
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English : Orgues en fêtes Concert des stagiaires de l’Académie
L’événement Orgues en fêtes Concert des stagiaires de l’Académie Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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