Orgues en fêtes Récital d’ouverture Éric Lebrun Place Adolphe Barrette Vernon

Vernon

Orgues en fêtes Récital d’ouverture Éric Lebrun

Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le festival débute à la Collégiale Notre-Dame de Vernon avec un récital d’Éric Lebrun, titulaire de l’orgue de l’église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts à Paris. Ce concert exceptionnel mettra à l’honneur les œuvres de J.S. Bach, notamment le Prélude et fugue en ut majeur BWV 547 et la Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542. En hommage au centenaire de la mort de Claude Monet, le peintre-pastelliste Thierry Citron créera une œuvre en direct durant la performance musicale. .

Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 16 51 91 bachacademie27@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Orgues en fêtes Récital d’ouverture Éric Lebrun

L’événement Orgues en fêtes Récital d’ouverture Éric Lebrun Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération