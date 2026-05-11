Orgues en fêtes Récital d’ouverture Éric Lebrun Place Adolphe Barrette Vernon
Orgues en fêtes Récital d’ouverture Éric Lebrun Place Adolphe Barrette Vernon dimanche 2 août 2026.
Vernon
Orgues en fêtes Récital d’ouverture Éric Lebrun
Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le festival débute à la Collégiale Notre-Dame de Vernon avec un récital d’Éric Lebrun, titulaire de l’orgue de l’église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts à Paris. Ce concert exceptionnel mettra à l’honneur les œuvres de J.S. Bach, notamment le Prélude et fugue en ut majeur BWV 547 et la Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542. En hommage au centenaire de la mort de Claude Monet, le peintre-pastelliste Thierry Citron créera une œuvre en direct durant la performance musicale. .
Place Adolphe Barrette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 16 51 91 bachacademie27@gmail.com
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English : Orgues en fêtes Récital d’ouverture Éric Lebrun
L’événement Orgues en fêtes Récital d’ouverture Éric Lebrun Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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