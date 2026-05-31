Orianne Ciantar Olive – Les ruines circulaires, Maison des peintres, Arles

Orianne Ciantar Olive – Les ruines circulaires 6 juillet – 4 octobre Maison des peintres Bouches-du-Rhône

– Forfait toutes expositions

Une entrée par lieu

Valable du 6 juillet au 4 octobre

TARIF PLEIN : 42€

TARIF REDUIT : 33€

– Forfait journée

Une entrée par lieu

Valable sur une journée

TARIF PLEIN : 35€

TARIF REDUIT : 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:30:00+02:00 – 2026-07-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Entre récit documentaire et construction spéculative, Les Ruines circulaires prend appui sur un territoire en guerre pour en déplacer les coordonnées. En 2019, Orianne Ciantar Olive entreprend de retourner en Syrie, en longeant l’ancienne voie de chemin de fer Beyrouth‑Damas, détruite pendant la guerre civile. Elle ne franchira jamais la frontière. Assignée à un espace saturé de lignes infranchissables, elle bifurque vers le sud et décide de remonter le fil du désastre jusqu’à ce qu’elle désigne comme son point d’origine, le mur de séparation de Kfar Kila.

Liban devient « Nabil », anagramme et retournement. Les points cardinaux sont inversés, la course du soleil hypothétiquement déplacée. Ce principe de renversement n’est pas métaphorique : il engage la matière même des images.Les pellicules sont retournées dans l’appareil ; les vues sont produites sur le verso du film, sans émulsion, au contact direct du support. La lumière n’imprime plus une surface sensible, mais traverse une matière brute, altérant couleurs, densités et repères. Solarisations, fausses identités, inversions des noms et des cartes prolongent cette désorientation méthodique.

La structure de l’ensemble adopte une forme spiralée. Les séquences se répondent en miroir autour d’un astre central, le soleil, à la fois motif plastique et opérateur conceptuel. L’alternance des surfaces inscrit physiquement l’idée de recommencement.

Cet essai poétique, politique et métaphysique, interroge la répétition des violences et la fabrication des archives en temps réel. Entre expérimentation du médium, performance, écriture et enquête située, Les Ruines circulaires ne documente pas un conflit ; il met à l’épreuve la capacité de l’image à déplacer le regard et fait surgir une question latente : que peut‑elle face au désastre lorsqu’elle accepte de se retourner contre ses propres évidences ?

Exposition produite par les Rencontres d’Arles.

Maison des peintres 43 Bd Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

Orianne Ciantar Olive, Le Marc de café, 2023

Avec l’aimable autorisation de l’artiste.