ORPHÉE ET EURYDICE TRANSES MYTHOLOGIQUES #4 THEATRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ORPHÉE ET EURYDICE TRANSES MYTHOLOGIQUES #4

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-11 21:30:00

Date(s) :

2026-12-10

Orphée musicien exceptionnel et révolutionnaire en marche rencontre Eurydice. Ils s’aiment, la vie s’ouvre à eux, tout devrait leur réussir.

Mais la mort brutale de la jeune femme, le jour-même des noces, bouleverse le présent, l’avenir, et jusqu’à l’équilibre du monde… On peut alors s’interroger à qui profite le crime ?

Au-delà de l’histoire d’amour bouleversante, ce mythe met en lumière une confrontation universelle. D’une part les êtres convaincus de la nécessité de renverser l’ordre existant, de l’autre les garants de cet ordre… fermement en place. Ils sont tous là les hommes, les Dieux, les âmes.

Mais le conflit en est-il un ? N’est-il pas avant tout la représentation d’un cycle vital ? Quel est alors le rôle de l’amour ?

Le spectacle donne à chaque voix la place de faire entendre sa singularité, sa nécessité, ses rêves également. Ou ses cauchemars.

La musique, interprétée en direct par l’orchestre des Enfers , occupe une place centrale, évocatrice, indispensable. 9 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

Orpheus—an exceptional musician and a revolutionary in the making—meets Eurydice. They fall in love; life lies open before them; everything should go their way.

L’événement ORPHÉE ET EURYDICE TRANSES MYTHOLOGIQUES #4 Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE