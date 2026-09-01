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Orso et moi La Colline – théâtre national Paris

mercredi 23 septembre 2026 · La Colline - théâtre national · Paris

Orso et moi La Colline – théâtre national Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
La Colline - théâtre national
Adresse
15, rue Malte Brun
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 10,50 à 35,50 euros.</p>

Ce devait être le plus beau jour de leur vie. Mais, quelques heures après la naissance, tout bascule : l’enfant frôle la mort et la mère perd connaissance. Orso est sauvé, pourtant l’onde de choc se propage, fissure le couple et défait le trio familial. Pour ne pas sombrer, la mère embarque Orso dans son imaginaire où leur maison devient un bateau pirate, véritable bouée de sauvetage au service de leur survie…

Orso et moi suit les cinq premières années d’un lien mère-enfant, sa beauté, ses tempêtes, ses violences parfois et la manière de faire famille malgré la séparation. Mêlant l’intime au politique, Géraldine Martineau écrit le récit d’une maternité sans image idéale, traversée par la peur, la culpabilité, mais aussi par une force d’amour indestructible. Justine Heynemann met en scène cette aventure sensible comme une épopée digne des plus grandes batailles de l’humanité, où une femme d’aujourd’hui, au cœur du naufrage, tente de tenir debout.

Je prends l’eau. Mais je tiens fermement la main de mon fils.

Géraldine Martineau,

Un texte de Géraldine Martineau, une mise en scène de Justine Heynemann.
Du mercredi 23 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :
samedi
de 17h30 à 18h50
mercredi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h20
mardi
de 19h00 à 20h20
payant

De 10,50 à 35,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T21:50:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T20:00:00+02:00_2026-09-23T21:20:00+02:00;2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:20:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:20:00+02:00;2026-09-26T17:30:00+02:00_2026-09-26T18:50:00+02:00;2026-09-29T19:00:00+02:00_2026-09-29T20:20:00+02:00;2026-09-30T20:00:00+02:00_2026-09-30T21:20:00+02:00;2026-10-01T20:00:00+02:00_2026-10-01T21:20:00+02:00;2026-10-02T20:00:00+02:00_2026-10-02T21:20:00+02:00;2026-10-03T17:30:00+02:00_2026-10-03T18:50:00+02:00;2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T20:20:00+02:00;2026-10-07T20:00:00+02:00_2026-10-07T21:20:00+02:00;2026-10-08T20:00:00+02:00_2026-10-08T21:20:00+02:00;2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T21:20:00+02:00;2026-10-10T17:30:00+02:00_2026-10-10T18:50:00+02:00;2026-10-13T19:00:00+02:00_2026-10-13T20:20:00+02:00;2026-10-14T20:00:00+02:00_2026-10-14T21:20:00+02:00;2026-10-15T20:00:00+02:00_2026-10-15T21:20:00+02:00;2026-10-16T20:00:00+02:00_2026-10-16T21:20:00+02:00;2026-10-17T17:30:00+02:00_2026-10-17T18:50:00+02:00

La Colline – théâtre national 15, rue Malte Brun  75020 Paris


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