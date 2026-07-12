Orsolina Brahms — Schumann Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Orsolina Brahms — Schumann Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12 22:00:00

Date(s) :

2027-02-12

Concert symphonique de l’orchestre de l’Opéra de Limoges.

Maria Badstue, direction musicale.

Prélude à 19h15 présentation du programme par Alain Voirpy, musicologue.

Les liens entre Johannes Brahms, Robert Schumann et Clara Schumann, épouse de Robert, sont parmi les plus complexes et marquants de l’histoire de la musique romantique.

Alors que Robert Schumann est un véritable mentor pour Brahms, la relation avec Clara est encore plus profonde. Brahms l’admire et Clara devient l’une des interprètes privilégiées de sa musique.

Première grande œuvre de Brahms pour orchestre, Variations sur un thème de Haydn se situe dans une lignée classique.

Dix ans plus tard le triomphe qui accueille sa Symphonie n° 3 ne fait que consolider sa réputation.

Lorsqu’elle compose son Concerto pour piano et orchestre, Clara Schumann démontre ses talents de pianiste.

Durée 1h50 (entracte compris) .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Orsolina Brahms — Schumann Opéra de Limoges

L’événement Orsolina Brahms — Schumann Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole