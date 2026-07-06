Orsolina Kodaly — Bartok — Martinu Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Orsolina Kodaly — Bartok — Martinu Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-18 20:00:00

fin : 2027-05-18 21:30:00

Date(s) :

2027-05-18

Concert symphonique par l’orchestre de l’Opéra de Limoges.

Prélude à 19h15 Présentation du programme par le chef d’orchestre P. Baleff.

Kodaly nous immerge dans la tradition musicale hongroise avec ses Danses de Galanta, composées en hommage à une fanfare légendaire de musiciens tziganes du bourg de Galanta.

Le Concerto pour piano n°3, ultime œuvre de Bartok, est plus qu’un concerto écrit pour le piano, c’est une œuvre composée pour une pianiste, son épouse Ditta Pasztory. Il y évoque ce qui lui est le plus cher la nature et la musique populaire hongroise, une œuvre magnifique, comme un hymne au printemps où résonne le chant des oiseaux.

Le compositeur tchèque Bohuslav Martinů est lié à Paris. C’est là qu’il développe son langage si particulier, dans lequel il introduit des éléments de jazz, comme dans la musique de scène du ballet Échec au Roi.

Durée 1h30 (entracte compris) .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Orsolina Kodaly — Bartok — Martinu Opéra de Limoges

L’événement Orsolina Kodaly — Bartok — Martinu Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole