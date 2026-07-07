Orsolina Mendelssohn — Schönberg La nuit je mens Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Orsolina Mendelssohn — Schönberg La nuit je mens Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02 21:30:00

Date(s) :

2027-04-02

Version symphonique de La Nuit transfigurée de Shönberg par l’orchestre symphonique de l’Opéra de Limoges.

Prélude à 19h15 Présentation du programme par le chef d’orchestre P. Baleff.

Qui n’a pas en tête la marche nuptiale du Songe d’une nuit d’été ? Incontournable des films et séries américains dès que se profile un mariage, elle cache une œuvre d’une bien plus grande subtilité. Inspirée de la célèbre comédie de Shakespeare, la musique de scène composée par Félix Mendelssohn est une œuvre enchanteresse dont les mélodies intemporelles reflètent la fantaisie du dramaturge. Dans la pièce, le temps d’une nuit, le lutin Puck sème la confusion amoureuse grâce à une fleur enchantée. Les quiproquos invraisemblables se multiplient, chez les humains comme chez les fées. La nuit autorise tout, libère les désirs puis génère l’oubli.

Durée 1h15 (entracte compris) .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Orsolina Mendelssohn — Schönberg La nuit je mens Opéra de Limoges

L’événement Orsolina Mendelssohn — Schönberg La nuit je mens Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole