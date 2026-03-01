Oscar Micheaux, Anna May Wong, Dolores Del Río… représentations des personnes racisées dans le cinéma muet américain Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

La naissance du cinéma a été étroitement liée à la question du contrôle et de la représentation des races dans les cinémas américains et d’autres pays. Hollywood allait devenir une entreprise presque exclusivement blanche, au moins jusqu’aux années 1950. Les personnes de couleur n’avaient quasiment aucune place derrière la caméra et, à de rares exceptions près et généralement dans des rôles très limités (artistes, voleurs, domestiques), devant la caméra. Pourtant, en tant que nouveau média, le cinéma pouvait être perçu comme particulièrement démocratique : si l’on pouvait se procurer une caméra, on pouvait devenir cinéaste.

Des recherches ont montré que, dès 1912, plusieurs sociétés de production appartenant à des Afro-Américains réalisaient des films. C’est à New York que le plus extraordinaire de ces premiers cinéastes afro-américains, Oscar Micheaux, fonda sa société de production. Il réalisa, de 1918 à 1949, au moins quarante films. Ses films muets sont particulièrement impressionnants, dès Within Our Gates, son deuxième film, il fait preuve d’une maîtrise considérable du style et de la technique cinématographiques. Micheaux dirigera également la première apparition à l’écran du grand Paul Robeson dans Body and Soul.

À peu près au même moment où les premiers films afro-américains faisaient leur apparition, des compagnies sino-américaines commencèrent à émerger à San Francisco. Marion Wong, une jeune femme de vingt ans, pleine d’initiative, fonda la Mandarin Film Company et produisit The Curse of Quon Gwon, dont il ne reste malheureusement aujourd’hui que deux bobines.

La représentation des Chinois, des Latino-Américains et des Afro-Américains se poursuivit à Hollywood, même si elle était souvent peu flatteuse. La figure du « greaser », un Mexicain négligé, transpirant et presque toujours peu recommandable, était fréquemment présente dans les westerns américains. Dans les années 1920, le gouvernement mexicain menaça de boycotter Hollywood si de telles images dénigrantes des Mexicains persistaient ; ainsi, peut-être en guise de compensation, la fin des années 1920 vit l’apparition de l’actrice mexicaine Dolores del Rio dans des rôles dignes, quoique parfois exotisés (Ramona, Loves of Carmen).

Enfin, le cinéma européen a également compté son lot de films qui traitaient de la question raciale : le fascinant Borderline, avec Paul et Eslanda Robeson et la poétesse HD, créé par Kenneth MacPherson et d’autres membres de la revue de cinéma d’avant-garde britannique Close-Up, le premier film britannique du réalisateur allemand E.-A. Dupont, Piccadilly, avec Anna May Wong, et la première apparition à l’écran de Joséphine Baker dans La Sirène des Tropiques.

La Fondation explore les différentes représentations des personnes racisées dans le cinéma muet américain à travers un cycle d’une vingtaine de films.

Du mercredi 25 mars 2026 au mardi 21 avril 2026 :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73, avenue des Gobelins 75013 Paris

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73, avenue des Gobelins 75013 Paris



