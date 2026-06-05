OSER ÊTRE SOI-MÊME SANS PEUR DU JUGEMENT Montpellier

Montpellier

OSER ÊTRE SOI-MÊME SANS PEUR DU JUGEMENT

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Que n’osons-nous pas faire par peur d’être critiqués ? Souvent, nous agissons selon les attentes des autres au détriment de notre spontanéité. Le CMK Montpellier accueille avec joie Guèn Kelsang Konchog (enseignante au CMK Metz), appréciée pour sa douceur et la clarté de ses enseignements.

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL Invitée spéciale Guèn Konchog Oser être soi-même sans peur du jugement

Que n’osons-nous pas faire par peur d’être critiqués ? Souvent, nous agissons selon les attentes des autres au détriment de notre spontanéité. Le CMK Montpellier accueille avec joie Guèn Kelsang Konchog (enseignante au CMK Metz), appréciée pour sa douceur et la clarté de ses enseignements. Elle partagera des clés bouddhistes précieuses pour se libérer du regard d’autrui, découvrir sa nature profonde et cultiver une confiance stable et authentique.

Chaque séance est unique, complémentaire et progressive.

• Dates Samedi 13 et Dimanche 14 juin (la journée du dimanche est la suite directe du samedi).

• Horaires (les deux jours) 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30.

• Format Présentiel ou streaming. Accessible à tous.

Tarifs Normal 55€ Réduit 45€ (inclus le Pass Méditation mensuel). Aide financière possible. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English : OSER ÊTRE SOI-MÊME SANS PEUR DU JUGEMENT

What don’t we dare to do for fear of being criticized? We often act according to the expectations of others, to the detriment of our own spontaneity. CMK Montpellier is delighted to welcome Guèn Kelsang Konchog (teacher at CMK Metz), appreciated for the gentleness and clarity of her teachings.

L’événement OSER ÊTRE SOI-MÊME SANS PEUR DU JUGEMENT Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER