Osez les défis en famille au musée Gay Lussac Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat
Osez les défis en famille au musée Gay Lussac Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Osez les défis en famille au musée Gay Lussac
Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez mettre vos pas dans ceux du grand savant miaulétou Louis-Joseph Gay-Lussac. Un après- midi festif, en famille vous pourrez déambuler dans notre belle cité, trouver les indices et revenir au musée pour exercer votre sagacité, votre réflexion avec vos enfants . Jeux, énigmes, expériences, collation vous seront proposés. Cet après-midi vous est offert par les bénévoles de la Société des Amis du Musée. Réserver votre après-midi!!! .
Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 05 28 mmetrot@aol.com
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English : Osez les défis en famille au musée Gay Lussac
L’événement Osez les défis en famille au musée Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin
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