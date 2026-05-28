Osez les défis en famille au musée Gay Lussac Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Osez les défis en famille au musée Gay Lussac

Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez mettre vos pas dans ceux du grand savant miaulétou Louis-Joseph Gay-Lussac. Un après- midi festif, en famille vous pourrez déambuler dans notre belle cité, trouver les indices et revenir au musée pour exercer votre sagacité, votre réflexion avec vos enfants . Jeux, énigmes, expériences, collation vous seront proposés. Cet après-midi vous est offert par les bénévoles de la Société des Amis du Musée. Réserver votre après-midi!!! .

Musée Gay-Lussac Espace Denis Dussoubs 1 Rue Jean Giraudoux Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 05 28 mmetrot@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Osez les défis en famille au musée Gay Lussac

L’événement Osez les défis en famille au musée Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin