OT Mobile Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière
OT Mobile Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière dimanche 19 juillet 2026.
Peyrat-la-Nonière
OT Mobile Etang de Chaux
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-16 2026-08-18
Cette année votre office de tourisme devient mobile et assurera ses missions de renseignement en tenant deux des bureaux d’accueil touristique hors-les-murs !
On vient à vous !
Dimanche 19 juillet Retrouvez-nous à la brocante de l’étang de Chaux toute la journée
Mardi 21 juillet Retrouvez-nous au marché semi-nocturne de l’étang de Chaux
Mardi 4 août Retrouvez-nous au marché semi-nocturne de l’étang de Chaux
Dimanche 16 août Retrouvez-nous à la brocante de l’étang de Chaux toute la journée
Mardi 18 août Retrouvez-nous au marché semi-nocturne de l’étang de Chaux
On a hâte de vous retrouvez et de partager avec vous notre passion pour la Creuse (et aussi un peu l’Auvergne…) .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 17 13 tourisme@marcheetcombraille.fr
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English : OT Mobile Etang de Chaux
L’événement OT Mobile Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-06-02 par Marche et Combraille en Aquitaine
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