Peyrat-la-Nonière

OT Mobile Etang de Chaux

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-16 2026-08-18

Cette année votre office de tourisme devient mobile et assurera ses missions de renseignement en tenant deux des bureaux d’accueil touristique hors-les-murs !

On vient à vous !

Dimanche 19 juillet Retrouvez-nous à la brocante de l’étang de Chaux toute la journée

Mardi 21 juillet Retrouvez-nous au marché semi-nocturne de l’étang de Chaux

Mardi 4 août Retrouvez-nous au marché semi-nocturne de l’étang de Chaux

Dimanche 16 août Retrouvez-nous à la brocante de l’étang de Chaux toute la journée

Mardi 18 août Retrouvez-nous au marché semi-nocturne de l’étang de Chaux

On a hâte de vous retrouvez et de partager avec vous notre passion pour la Creuse (et aussi un peu l’Auvergne…) .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 17 13 tourisme@marcheetcombraille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : OT Mobile Etang de Chaux

L’événement OT Mobile Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-06-02 par Marche et Combraille en Aquitaine