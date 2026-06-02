Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

OT Mobile Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière

OT Mobile Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière

OT Mobile Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Etang de Chaux

Ville : 23130 Peyrat-la-Nonière

Département : Creuse

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Peyrat-la-Nonière

OT Mobile Etang de Chaux

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-16 2026-08-18

Cette année votre office de tourisme devient mobile et assurera ses missions de renseignement en tenant deux des bureaux d’accueil touristique hors-les-murs !

On vient à vous !
Dimanche 19 juillet Retrouvez-nous à la brocante de l’étang de Chaux toute la journée
Mardi 21 juillet Retrouvez-nous au marché semi-nocturne de l’étang de Chaux
Mardi 4 août Retrouvez-nous au marché semi-nocturne de l’étang de Chaux
Dimanche 16 août Retrouvez-nous à la brocante de l’étang de Chaux toute la journée
Mardi 18 août Retrouvez-nous au marché semi-nocturne de l’étang de Chaux

On a hâte de vous retrouvez et de partager avec vous notre passion pour la Creuse (et aussi un peu l’Auvergne…)   .

Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 17 13  tourisme@marcheetcombraille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : OT Mobile Etang de Chaux

L’événement OT Mobile Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-06-02 par Marche et Combraille en Aquitaine

À voir aussi à Peyrat-la-Nonière (Creuse)