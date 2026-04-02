Informations pratiques

Ensisheim

Otto & autres contes d’Ungerer

7 rue de la Liberté Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Ce spectacle est tout public à partir de 7 ans

Avec une multitude de couleurs et de costumes (un seul comédien virtuose Lucas Partensky incarne tous les personnages et les décors à la fois) et une création musicale sur mesure de la géniale compositrice et jazzwoman Ève Risser, ce spectacle invite à un voyage qui fait rire, qui fait peur, qui émeut, dans le “pays Ungerer”.

Otto & autres contes met tout d’abord en scène une des œuvres emblématiques de l’auteur Otto.

C’est l’histoire de deux amis d’enfance qui se retrouvent au bout de très longues années.

Non, c’est l’histoire de la déportation des Juifs.

Non, c’est l’histoire d’un ours en peluche.

C’est comme ça, chez Ungerer il n’y a jamais qu’un seul sujet, car on sait que l’Histoire est complexe.

Puis c’est l’histoire de Flix. Celle d’un chien, né dans une famille de chat. C’est l’histoire de son combat pour la reconnaissance de sa différence.

Et enfin, il y a Zloty, une ado téméraire qui sauve le monde en réconciliant les êtres de la nature et les gens de la ville, réécriture quasi psychédélique du Petit Chaperon rouge.

Création de la compagnie Epik Hotel. 0 .

7 rue de la Liberté Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54

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English :

This show is suitable for all ages %E0 7 and up

L’événement Otto & autres contes d’Ungerer Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Centre Haut-Rhin Ensisheim