Informations pratiques

Sète

OÙ ES TU POISSON DODU

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25 2026-11-28

Un spectacle idéal pour éveiller les sens, développer la curiosité et offrir un moment qui se vit autant qu’il se ressent.

THÉÂTRE D’ÉVEIL De 1 à 4 ans

L’avis du Théâtre de Poche : UNE AVENTURE SENSORIELLE PLEINE DE DECOUVERTES ! Un spectacle idéal pour éveiller les sens, développer la curiosité et offrir un moment qui se vit autant qu’il se ressent.

Lotte vit seule sur un radeau au beau milieu de l’oh-c’est-grand et elle s’y trouve très bien, merci pour elle. Mais ce matin, comme le ciel est gris et qu’elle s’ennuie, elle plonge à la rencontre de ses voisins les poissons.

Sous l’eau, chacun, chacune a sa manière de s’exprimer. Les sardandines dansent, la baleine à coulisse chante et le Goëlangue utilise mille mots compliqués… Alors Lotte va jouer des pieds et mains pour comprendre le monde qui l’entoure, et se faire comprendre de lui.

Où es-tu, poisson dodu ? Est un spectacle en gestes et en sons pour découvrir les différents moyens de communiquer ses émotions. .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 27 22 07 31 ciefabulette@gmail.com

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English : OÙ ES TU POISSON DODU

An ideal show to awaken the senses, spark curiosity, and offer an experience that is as much about what you see as what you feel.

L’événement OÙ ES TU POISSON DODU Sète a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau