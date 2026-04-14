Où est mon héros ?, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines

Où est mon héros ? 25 et 26 avril Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Nord

En continu – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Faites un jeu en famille, à partir d’une carte portant un dessin ou une devinette retrouvez un héros des récits mythologiques dans l’exposition puis l’animateur vous racontera son histoire. Les dragons, l’enfant lézard, Pégase… vous attendent dans l’exposition les Métamorphoses d’Ovide. Utiliserez-vous toutes les cartes ?

Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 51 81 00 »}]

Jeu en famille Musée Famille

Musée du Dessin et de l’Estampe originale