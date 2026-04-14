Où est mon héros ?, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines
Où est mon héros ?, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Où est mon héros ? 25 et 26 avril Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Nord
En continu – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Faites un jeu en famille, à partir d’une carte portant un dessin ou une devinette retrouvez un héros des récits mythologiques dans l’exposition puis l’animateur vous racontera son histoire. Les dragons, l’enfant lézard, Pégase… vous attendent dans l’exposition les Métamorphoses d’Ovide. Utiliserez-vous toutes les cartes ?
Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 51 81 00 »}]
Jeu en famille Musée Famille
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
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