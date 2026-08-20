Où suis-je ? Version VR., Médiathèque intercommunale La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale La Boussole · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Où suis-je ? Version VR. Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges
à partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Embarquez pour un voyage épique entre Roumanie et Bulgarie ou optez pour une découverte de paysages à couper le souffle. Cherchez des panneaux, des mots, des drapeaux, observez la nature ou tout autre indice et tentez de deviner où vous vous trouvez.
Salle de Jeux vidéo
Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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