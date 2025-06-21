Où voir la vasque : toutes les infos pratiques Jardin des Tuileries PARIS
Où voir la vasque : toutes les infos pratiques Jardin des Tuileries PARIS samedi 21 juin 2025.
Dès le 21 juin, Fête de la Musique, la vasque olympique imaginée par Mathieu Lehanneur brillera chaque soir dans le ciel parisien. Au-dessus du jardin des Tuileries, à l’endroit même où il avait été embrasé le 26 juillet 2024, ce ballon d’hélium de 30 mètres de haut, conçu en eau et lumière, sera visible au coucher du soleil, sous réserve des conditions météo. Libre d’accès en journée, ce spectacle gratuit prolongera, pour trois étés encore, la magie olympique.
5 lieux d’où voir la vasque dans le ciel
Nos plus belles photos de la vasque
Vue par des milliers de spectateurs pendant les Jeux, la vasque s’élève de nouveau dans le ciel parisien cet été. Elle est visible comme l’an passé au jardin des Tuileries.
Du samedi 21 juin 2025 au lundi 14 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-06-21T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-15T01:59:59+02:00
Date(s) :
Jardin des Tuileries 113, rue de Rivoli 75001 PARIS
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