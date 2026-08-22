Informations pratiques

Sète

OUI

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-08

Dans un huis clos d’une intensité rare, deux hommes que tout oppose sont contraints de se regarder, de s’affronter… puis peut-être de s’écouter.

Théâtre contemporain (tirée d’une histoire vraie) d’après le livre de Gabriel Arout

L’avis du Théâtre de Poche :

Certaines histoires nous percutent de plein fouet et nous tiennent en haleine jusqu’au dernier instant.

OUI est de celles-là. Dans un huis clos d’une intensité rare, deux hommes que tout oppose sont contraints de se regarder, de s’affronter… puis peut-être de s’écouter. Sans jamais céder à la facilité ni au pathos, le spectacle explore les zones les plus sombres de l’humanité avec une intelligence et une pudeur remarquable. La mise en scène est d’une redoutable efficacité, les deux comédiens bouleversants de justesse.

On reçoit ce spectacle comme une onde de choc. Puis vient le silence.

Celui d’une salle suspendue, avant qu’une ovation, longue et bouleversante ne dise enfin ce que les mots ne peuvent plus exprimer.

Un camp allemand en 1944

En guise de divertissement , des SS ont enfermé dans une même cellule un tailleur juif français et un ancien des S.A. la milice nazie désavouée par Hitler en 1934 et persécutée depuis la Nuit des Longs Couteaux.

Celui qui tuera l’autre avant l’aube aura la vie sauve.

Piégés tels une tarentule et un scorpion dans un bocal, vont-ils céder au chantage et à la barbarie, ou bien parviendront-ils, au-delà de la haine et des préjugés, à s’apprivoiser, à se dire OUI ?

Extrait de presse : La mise en scène intensifie la force de ce huis clos. Les comédiens nous captivent et nous bouleversent par la justesse de leur jeu. Une pièce puissante, poignante, profondément éloquente, qui rappelle que la parole peut sauver, que l’écoute peut guérir. Critiquetheatreclau .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 27 22 07 31 ciefabulette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : OUI

In a closed-door setting of rare intensity, two men who are polar opposites are forced to look at each other, to confront one another… and then, perhaps, to listen to one another.

L’événement OUI Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau