Oum Pa Pa ! – Opus 2, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Oum Pa Pa ! – Opus 2 Mercredi 20 janvier 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 31€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-20T20:30:00+01:00 – 2027-01-20T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-20T20:30:00+01:00 – 2027-01-20T22:00:00+01:00

La rencontre ébouriffante entre le plus populaire des instruments et la musique classique, dans un spectacle plein d’humour et de poésie ! « Oum Pa Pa ! Opus 2 » est un spectacle musical porté par un quatuor féminin audacieux, où l’accordéon se met à rêver d’opéra et se frotte à la « grande musique ».

Une rencontre instrumentale inédite pour un récital de rêve, où Bizet côtoie Yann Tiersen, où Tchaikovsky tutoie Piazzolla. « Oum Pa Pa ! », clin d’œil aux trois temps de la valse, fait virevolter l’accordéon classique dans des tableaux surprenants, entouré des deux flûtes traversières, de l’alto, et parfois des piccolos. La technique de haut vol des quatre musiciennes, issues des grands conservatoires nationaux, sert des partitions riches, chaleureuses et tendres. Elles y dévoilent une fantaisie réjouissante à la chorégraphie millimétrée, entre tango, airs d’opéras et ballets russes.

De la musique classique à déguster le sourire aux lèvres et l’esprit joyeux !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/263/le_pin_galant/oum_pa_pa_ »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Oum Pa Pa ! Opus 2 » est un spectacle musical porté par un quatuor féminin audacieux, où l’accordéon se met à rêver d’opéra et se frotte à la « grande musique ». Oum Pa Pa Musique