Saint-Léonard-de-Noblat

Outdoor Cycling series Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin à Saint Léonard de Noblat

Place de la Libération Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-18

OUTDOOR CYCLING SERIES Millevaches en Limousin

Venez participer à cette étape des OUTDOOR CYCLING SERIES, ô combien remarquable à la découverte du PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN !

Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin offre un paysage singulier de moyenne montagne. Situé au cœur de l’ex Région du Limousin, ses altitudes varient entre 300 et 1 000 m. Il recouvre le plateau de Millevaches qui représente la quasi totalité de la montagne limousine, véritable contrefort du Massif Central. L’omniprésence de l’eau, la couverture forestière, la présence de landes, la multitude d’éléments du patrimoine bâti, la structuration du paysage en lien avec les activités humaines constituent une réelle identité propre à ce Parc.

Arrivée à Saint-Léonard de Noblat, unique site patrimonial remarquable du Limousin, la cité médiévale vous séduira par son centre historique. .

Place de la Libération Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine outdoorseries.pnr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Outdoor Cycling series Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin à Saint Léonard de Noblat

L’événement Outdoor Cycling series Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin à Saint Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Noblat