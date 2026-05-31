Outremondes, IPHM ancienne école Sainte Marie, Chaumont

Outremondes 18 – 20 septembre IPHM ancienne école Sainte Marie Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

5ème biennale de l’association Les inouïs curieux « Outremondes ». C’est une invitation à s’interroger sur le rapport que nous entretenons au monde, l’essence de notre être, notre place dans l’univers. Découvrez les univers d’artistes venus des quatre coins de la France. Plongez dans une expérience immersive où l’œuvre, l’espace et le spectateur se rejoignent pour créer des liens uniques en résonance avec l’âme des lieux. Explorez l’originalité de modes d’expression sous des formes plurielles et valorisez le patrimoine local. Venez échanger avec les artistes et partager vos expériences dans une ambiance conviviale. Profitez également de la petite restauration, des concerts et performances, ateliers pour enfants, ainsi que de la buvette sur place.

IPHM ancienne école Sainte Marie 12 rue Decrès 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0608255218 https://iphm.fr Institution du Patrimoine Haut Marnais : préserver, rénover et valoriser l’ancienne école Sainte Marie située dans le vieux Chaumont. parking du ch

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©Coralie Morel Les Hameçons Cibles